Q65-gitarist Joop Roelofs (74) overleden

DEN HAAG - Joop Roelofs, gitarist van de legendarische Haagse Beatband Q65, is dinsdag overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Roelofs leed al enige tijd aan slokdarmkanker. Hij is 74 jaar oud geworden.

De band Q65 werd in de jaren 60 opgericht door Joop Roelofs en Frank Nuyens. De groep stond bekend om zijn ruwe, bewust lelijke geluid. De naam van de Haagse groep werd vaak afgekort tot 'Kjoe'. Zanger van de band was Wim Bieler, die in 2000 overleed. Ook bassist Peter Vink en drummer Jay Baar (overleden in 1990) maakten deel uit van de groep. Q65 scoorde grote hits met de nummers 'The life I live' en 'You’re the victor'.

Eind augustus werd Roelofs nog geëerd met een straatfeest en een graffitikunstwerk op een elektriciteitshuisje bij de Soestdijksekade in Den Haag. Daar lag vroeger de woonboot waarop de band repeteerde. Op het Almeloplein werd in 2016 een songtekst van de Q65 op een gevel aangebracht.