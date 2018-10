Zeilster Carolijn Brouwer maakt kans op eretitel: 'Maar we hebben het met zijn allen gedaan'

LEIDEN - Carolijn Brouwer uit Leiden maakt kans op de titel Wereldzeiler van het Jaar. Brouwer is genomineerd in combinatie met de Française Marie Riou. Ze werden als bemanningslid van Team Dongfeng de eerste vrouwen die de Volvo Ocean Race wonnen.

Brouwer kan de opvolgster worden van Marit Bouwmeester, die vorig jaar werd uitgeroepen tot beste zeilster van de wereld. Brouwer won de prijs al eens eerder, in 1998. Ze kreeg voor haar prestatie tijdens de Volvo Ocean Race eind juni al de Haagse erepenning.

'Het mooiste blijft dat we de winst in de Volvo Ocean Race met zijn allen samen hebben gedaan', benadrukt Brouwer. 'Dat Marie en ik als zeilsters de eerste vrouwen zijn die de Volvo Ocean Race gewonnen hebben, is mooi meegenomen. Maar voor mij is dat nooit een doel op zich geweest. Ik wilde die race winnen. Niet omdat ik een vrouw ben, maar omdat ik van het spelletje houd.'



Dorian van Rijsselberghe

Naast Brouwer kan ook zeiler Dorian van Rijsselberghe in de prijzen vallen. Hij kan de eerste Nederlandse mannelijke zeiler die deze titel in de wacht sleept. De Texelaar werd dit seizoen voor de tweede keer wereldkampioen in de RS:X-klasse. Op 30 oktober worden de winnaars bekendgemaakt