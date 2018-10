Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Column: Digitale doe-het-zelf-opsporing Column Bart Nieuwenhuizen

DEN HAAG - Bent u een Apple-fan? Dan kent u de app: 'zoek mijn iPhone'. Daarmee heb je je verloren mobieltje zo weer terug. Bijvoorbeeld als-ie in de auto uit je broekzak is gegleden. Of erger, als iemand hem van je heeft gestolen. In dat geval kun je ook via de app de telefoon op afstand blokkeren.

Geschreven door Bart Nieuwenhuizen

Er zijn inmiddels heel wat voorbeelden van berooide en beroofde eigenaars van iPhones die via de app en de hulp van de politie hun iPhone weer terugkregen. Een mooi staaltje van digitale doe-het-zelf-opsporing. Dankzij de voortschrijdende techniek zien we dat steeds vaker. Het onderzoekscollectief Bellingcat is misschien wel het bekendste voorbeeld. De vrijwilligers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het MH17-onderzoek. Daarvoor maakten ze gebruik van Facebook en zijn Russische tegenhanger VKontakte, Twitter, Instagram en Google Earth. Op kleinere schaal zie je dat ook bij mensen die slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld cybercrime of mishandeling. Ze struinen het internet af totdat ze de dader gevonden denken te hebben. Van burgers die 'meekijken en meedenken' wordt de politie blij. Daarop is het succes van Opsporing Verzocht al jarenlang gebaseerd. Maar zelf de gevonden persoon benaderen kan gevaarlijk zijn. Ga dus met de gevonden informatie naar de politie en laat die het verder afhandelen. Vervolgens mag u van politie en OM verwachten dat zij voortvarend met uw informatie aan de slag gaan. Volgend jaar beginnen we in Den Haag met een proef om met hulp van burgers en bedrijven sneller en beter zicht te krijgen op cybercrime. Denk aan ransomware, CEO-fraude, hacken en DDoS-aanvallen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven en ethische hackers die daarover veel informatie hebben. Die kunnen wij als politie en OM natuurlijk goed gebruiken. Maar vergeet naast het speurwerk de digitale doe-het-zelf-preventie niet. Volgende week is het de Week van de Veiligheid. Met als thema internetcriminaliteit en veel praktische tips voor ondernemers. Op www.deweekvandeveiligheid.nl leest u er meer over. Misschien minder sexy dan doe-het-zelf-opsporing maar ook heel belangrijk. Uw hoofdofficier, Bart Nieuwenhuizen Reageren? Stuur Bart een mail via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.