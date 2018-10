75 meter de lucht in om haan terug te zetten op Oude Kerk Delft

Voor het zover is wordt de torenpunt eerst klaargemaakt, zodat de haan van 42 kilo goed op zijn plek staat en kan draaien. 'Dat doen ze door vet erop te smeren, zodat de haan zelfs een flinke storm aankan', vertelt onze verslaggever.

De gouden haan zelf komt pas op het allerlaatste moment tevoorschijn. 'Omdat die van bladgoud is zijn we heel voorzichtig zodat die niet beschadigt, anders krijg je allemaal zwarte plekjes. Je mag er ook niet met je vingers aanzitten, dan brandt je huidvet in en dan is het mooie ervan af.'

Tekst gaat verder onder foto.



Wethouder Bas Vollebregt zet de haan persoonlijk terug op de Oude Kerk | Foto: Omroep West

Ooit het hoogste gebouw

De Oude Kerk staat al sinds 1246 aan het Geestkerkhof. In die tijd was de toren het hoogste gebouw in de wijde omgeving.