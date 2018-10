Gezocht: verhalen over Joodse Noordwijkers

NOORDWIJK - Wat zijn de verhalen achter de 27 Joden die in Noordwijk zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat willen twee Noordwijkers weten die de verhalen verzamelen voor het Holocaust Namenmonument Nederland.

In Amsterdam komt in de loop van volgend jaar een monument voor alle 102.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Noordwijkers Edith Tinga en Jaap van Duin zamelden afgelopen jaar geld in om de Noordwijkse namen te adopteren. Het geld is inmiddels binnen, maar nu willen ze weten: wie zijn die 27 omgekomen Joodse plaatsgenoten eigenlijk?

'We moeten nu actie ondernemen, voor het te laat is', zegt Tinga. 'De mensen die de verhalen weten, worden steeds zeldzamer.' Daarom hebben ze in ontmoetingscentrum Het Trefpunt een verhalenkoffer neergezet, waarin ze verhalen hopen te verzamelen. In de koffer ligt een schriftje waarin mensen hun verhaal kunnen opschrijven, ook liggen er boeken over Noordwijk in oorlogstijd. 'We hopen dat bezoekers zich een verhaal kunnen herinneren.'



'Zonde als verhalen verloren gaan'

Van de Noordwijkse Joodse slachtoffers is maar weinig bekend, zegt Tinga. 'Er is wel een boekje over geschreven en ze zijn allemaal genoemd, maar dat is allemaal heel kort.' Haar vader woonde in de oorlog naast Noordwijkse Joden. 'Hij kan er heel lang over vertellen. Zulke verhalen moeten er meer zijn. Het is zonde als die verhalen verloren gaan, vooral voor de jeugd. Dus ik denk: kom maar op met je verhaal!'

Tinga en Van Duin willen de verzamelde verhalen opsturen naar de online versie van het monument. Daarnaast gaan ze naar Noordwijker Wim Baalbergen, die er een boek over wil schrijven en er een documentaire over maakt.

Dit verhaal is gemaakt in samenwerking met de Bollenstreekomroep, mediapartner van Omroep West.

LEES OOK: 'Nalatenschap laatste Engelandvaarders voor Museum Noordwijk'