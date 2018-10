Personeel AH Zoetermeer bedreigd met vuurwapen

ZOETERMEER - De man die dinsdagavond een overval pleegde bij de Albert Heijn-supermarkt aan de Broekzijdeweg in Zoetermeer bedreigde het personeel met een vuurwapen. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

Bij de overval, die rond 20.00 uur plaatsvond, vielen geen gewonden. De overvaller ging er vandoor met een geldbedrag uit de kassa. Hij verdween in de richting van de Sartrezijde en zou linksaf zijn geslagen naar de Bloemenhoek. Meerdere politie-eenheden hebben de omgeving afgezocht en ook een politiehelikopter werd ingezet, maar de overvaller werd niet meer gevonden.

De verdachte is een man met een lichtgetinte huidskleur. Hij wordt ongeveer 25 jaar oud geschat en is mager. Hij had een dunne, donkere baard en droeg op het moment van de overval een grijze trui met een capuchon. Het vuurwapen dat hij bij zich had, was zwart.