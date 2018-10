Varkenshouderij Woubrugge mag verhuizen

WOUBRUGGE - De varkenshouderij van Nico Kroes mag verhuizen van de A. de Graaflaan naar de Kruisweg in Woubrugge. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Het verplaatsingsplan leek in strijd met de provinciale Verordening Ruimte, maar vanwege een aanpassing van de verordening in 2017 mag de veehouder nu toch aan de Kruisweg gaan bouwen.

De Raad van State wijst erop dat de huidige varkenshouderij in de A. de Graaflaan dicht bij woningen staat en veel milieuoverlast veroorzaakt. Aan de Kruisweg hebben volgens de Raad van State veel minder mensen last van de nieuwe varkenshouderij. Bovendien kan Kroes aan de Kruisweg nog jaren uit de voeten.



Manege

De uitspraak is een tegenvaller voor manege Van Wijk, die de rechtszaak tegen het verplaatsingsplan had aangespannen. Volgens Van Wijk lopen klanten nu al met paard en al weg omdat ze de grote varkenshouderij in de buurt van de manege vrezen. De paarden en hun eigenaren zouden niet goed tegen de herrie en stankoverlast van varkens kunnen.

De gemeente Kaag en Braassem is juist een groot voorstander van het varkenshouderijplan, omdat Kroes zijn huidige intensieve veehouderij uit de kern van Woubrugge naar het platteland verplaatst. Op de huidige locatie in de A. de Graaflaan kan Kroes niet moderniseren of uitbreiden.



Bijna alleen voordelen

Volgens de gemeente zijn er dus bijna alleen voordelen. De stank- en andere milieuoverlast in de kern van Woubrugge neemt af en Kroes kan weer een paar jaar vooruit met een moderne veehouderij in het relatief lege agrarische gebied.