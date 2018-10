Deel dit artikel:













Trailer kantelt in 's-Gravenzande, boomstam valt op auto Een van de boomstammen belandde op een auto. Foto: Regio 15

'S-GRAVENZANDE - In 's-Gravenzande is woensdag een aanhanger van een vrachtwagen met boomstammen gekanteld. Een van de boomstammen is op een auto terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur op de Maasdijk.

De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Volgens de politie is de bestuurder van de auto lichtgewond geraakt en medisch onderzocht. De Maasdijk (N220) is in beide richtingen afgesloten.