Lange, drukke, hete zomer voor brandweer en reddingsbrigade

DEN HAAG - De Haagse reddingsbrigade en het Surf Rescue Team van de brandweer kijken tevreden terug op een lange, drukke zomer. De vrijwilligers van de reddingsbrigade hebben 95 reddingsacties uitgevoerd. Dat waren er vorig jaar 64. De brandweer kwam twintig keer in actie. 'Hoe meer publiek, hoe meer er ook voor ons te doen is,' zegt Michel Puglia van brandweer Haaglanden.

'Het was een prachtig seizoen, schitterend weer en we hebben best veel gedaan,' zegt Puglia, die zich voor de Haagse brandweer bezighoudt met de strandveiligheid. Dit jaar werden voor het eerst achttien speciaal opgeleide lifeguards van de brandweer ingezet om de reddingsbrigade te ondersteunen. 'Ze volgden dezelfde opleiding en tijdens incidenten merk je dat: ze volgen elkaar blindelings.'

Bij de Haagse reddingsbrigade hebben ze vanwege de lange zomer meer uren gemaakt. 'We hebben vooral veel meer vermiste kinderen gehad, dat is echt opvallend. En door de drukte waren er meer hulpverleningen. Maar we hebben er door wervingscampagnes ook veel nieuwe mensen bij, zodat komend seizoen de druk op onze mensen wat wordt verlicht,' zegt Maurits Heukensfeldt Jansen.



Geen strandpolitie

De reddingsbrigade moest het bij de reddingen in zee deze zomer voor het eerst zonder de hulp van de strandpolitie doen. De politie Eenheid Den Haag besloot de reddingsteams af te schaffen en alleen nog in reguliere politie-uniformen aanwezig te zijn op het strand en de boulevards. 'Dat hebben we wel gemerkt,' zegt Heukensfeldt Jansen. 'Maar met mooie dagen waren ze er wel en hielpen ze ons bijvoorbeeld met vermiste kinderen.'

De Haagse politie hield wel toezicht op de stranden. 'Agenten zijn druk geweest met onder meer veel vermissingen en mensen die onwel werden. Ook zijn er aanhoudingen verricht voor bijvoorbeeld zakkenrollerij. Daarnaast waren er veel evenementen, zoals de Volvo Ocean Race, waarbij de politie volop aanwezig was om de veiligheid van de vele tienduizenden bezoekers te waarborgen,' laat een woordvoerder van de politie weten.



Strandtenteigenaren klagen niet

Strandtenteigenaren op Scheveningen hebben geen klagen over de zomer. 'We hebben een goede periode achter de rug. Een goed seizoen gedraaid met een hoop evenementen,' zegt André Triep, voorzitter van de de Vereniging van Strandexploitanten. 'Het was een groot feest aan zee met de viering van 200 jaar badplaats en bijvoorbeeld de 2000 drummers op het strand.'

LEES OOK: 200 jaar Scheveningen-bad, van chique naar een zooitje ... en nu?