Woon jij straks in een Star Wars-wijk? Of er ook een Storm Trooperweg of Darth Vaderlaan komt is nog even afwachten | Foto: ANP

DEN HAAG - Wonen aan het Han Solo-plein of de Millennium Falconweg. Het zou zomaar kunnen. Als het aan D66 in Den Haag ligt moeten nieuwe straten in de Binckhorst die straatnamen krijgen. 'Daar zijn nu al straten vernoemd naar planeten. Dit sluit daar goed bij aan', zegt Daniel Scheper van D66.

'Ik ben groot geworden met series als Star Wars en Star Trek. De ruimte spreekt voor veel mensen tot de verbeelding. Ik was zelf fan van Han Solo.' Maar D66 wil niet alleen fictieve ruimtereizigers in aanmerking laten komen voor een straatnaam. Ook bijvoorbeeld Wubbo Ockels zou een optie zijn, vindt Scheper. Volgens de gemeente komt het lijstje met namen zeker in aanmerking voor een straatnaam. Er moet alleen nog gekeken worden naar auteursrechten. Scheper verwacht geen problemen. ' In Geldrop heb je een hele Lord of the Rings-wijk, dus dit is niet nieuw.'

Welke straatnaam moet er volgens jou komen? Den Haag heeft natuurlijk ook zo zijn eigen sterren. Daarom hebben wij dit referendum bedacht voor straatnamen van echte Hagenezen.