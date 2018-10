Hallo Jumbo? Misschien toch niet in Den Hoorn

DEN HOORN - De bouw van een Jumbo in het centrum van Den Hoorn, de tweede supermarkt in het dorp, staat nog steeds op losse schroeven. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Raad van State die woensdag bekend werd.

De hoogste bestuursrechter heeft vragen gesteld over het zogeheten exploitatieplan dat de gemeenteraad van Midden-Delfland aan het bestemmingsplan Centrumplan Den Hoorn heeft gehangen. In dat plan staat het rekensommetje voor het hele bouwproject in het centrum. Dat omvat niet alleen de Jumbo met appartementen, maar ook de bouw van dertien woningen en de aanleg van wegen en parkeerplaatsen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad onder meer een te oude peildatum genomen bij het taxeren van de grondwaarde. De gemeenteraad krijgt een half jaar de tijd om het exploitatieplan te verbeteren. Daarna doet de Raad van State een einduitspraak in de slepende kwestie.



Prijsvraag voor herontwikkeling centrum

Die begon al in 2013 toen de gemeente een prijsvraag uitschreef voor de herontwikkeling van het centrum van Den Hoorn. Het plan van Gerard van Leeuwen van de Plus-supermarkt in Den Hoorn verloor. De gemeente koos voor het plan van projectontwikkelaar Waaijer/Jumbo. Van Leeuwen stapte vervolgens naar de rechter.

De Raad van State besliste woensdag al wel over het aantal beschikbare parkeerplaatsen na de bouw van de Jumbo. Er is in Den Hoorn straks genoeg parkeerruimte, aldus de hoogste bestuursrechter. Van Leeuwen bestreed dat.