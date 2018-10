McDonald's en BP Wippolderlaan verdwijnen

WATERINGEN - De McDonald's-vestiging en het BP-tankstation aan de Wippolderlaan (N211) bij Wateringen moeten weg. Dat heeft de provincie Zuid-Holland woensdag besloten. Vanwege een reconstructie van de Wippolderlaan is er voor het fastfoodrestaurant en tankstation geen plaats meer.

Om de doorstroming op de drukke Wippolderlaan te verbeteren, gaat de weg tussen Den Haag en Wateringen flink op de schop. Het moet de oplossing zijn voor de vele opstoppingen en files op de belangrijke provinciale weg.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland hebben gekozen voor de zogenoemde 'Wippoldervariant'. Dat plan gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222).



McDonalds en BP verdwijnen

De Wippoldervariant is een nieuwe oplossing die een combinatie is tussen de Westlandvariant en die van de provincie. Omwonenden wilden graag de Westlandvariant, waarbij beide kruisingen verdiept zouden worden aangelegd. De provincie wilde beide kruisingen verhogen.

Nu er voor de Wippoldervariant is gekozen, betekent dat ook de McDonald's-vestiging en de BP verdwijnen. Wanneer de werkzaamheden precies van start gaan, is onduidelijk. Ook is het nog niet bekend of het fastfoodrestaurant en tankstation op een andere plek terugkomen.

