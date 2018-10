Deel dit artikel:













Olympisch kampioenen duelleren met verstandelijk beperkte sporters Maud daagt zwemster Femke Heemskerk uit. (Campagnebeeld: #PlayUnified, foto: Christijn Groeneveld) Sara daagt schaatser Kjeld Nuis uit. (Campagnebeeld: #PlayUnified, foto: Christijn Groeneveld) Joost daagt zeilster Marit Bouwmeester uit. (Campagnebeeld: #PlayUnified, foto: Christijn Groeneveld)

REGIO - Femke Heemskerk, Kjeld Nuis en Marit Bouwmeester. Allemaal olympisch kampioenen, maar dat weerhoudt Maud (14), Sara (33) en Joost (40) er niet van om de ultieme uitdaging met ze aan te gaan. Want wie is nu de betere zwemmer, schaatser of zeiler?