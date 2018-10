Moslimpartijen boos over stopzetten samenwerking met As Soennah-moskee

DEN HAAG - Moslimpartijen in de Haagse gemeenteraad zijn verbolgen over het stopzetten van de samenwerking met de As Soennah-moskee. Met oud en nieuw gingen de afgelopen acht jaar vrijwilligers van de moskee de straat op in de Schilderswijk en Transvaal om de buurt rustig te houden. Maar burgemeester Krikke gaat voortaan individuele vrijwilligers werven en niet meer via organisaties zoals de As Soennah-moskee. Krikke: 'We blijven gewoon in gesprek met de moskee.'

De samenwerking tussen de As Soennah-moskee en de gemeente tijdens de jaarwisseling zorgt al langer voor politieke discussie. Partijen als de PVV, VVD, CDA en de ChristenUnie/SGP zijn ertegen, omdat de salafistische moskee omstreden is. De PVV sprak van 'salafistische ordetroepen'.

De voormalige burgemeester Van Aartsen verdedigde de samenwerking omdat de vrijwilligers hun 'burgerplicht' doen. Maar zijn opvolger Krikke stopt nu de samenwerking met organisaties zoals de As Soennah-moskee.



'Polariserende riedel van partijen'

Onbegrijpelijk, vinden moslimpartijen Islam Democraten (ID), NIDA en de Partij van de Eenheid (PvdE). 'Het is betreurenswaardig', zei Abdoe Khoulani van de PvdE woensdag tijdens een commissievergadering. 'De afgelopen jaren was de samenwerking zeer succesvol. Het komt door de polariserende riedel van een aantal partijen. Nu dreigen er tweehonderd vrijwilligers weg te vallen.'



Het vertrouwen en respect ontbreekt om de samenwerking voort te zetten Nur Icar – Islam Democraten

Omstreden achtergrond

Ook de partij Islam Democraten is ontstemd. 'De Haagse politiek is kennelijk niet klaar voor het accepteren van de moslimgemeenschap', zei Nur Icar van ID. 'Het vertrouwen en respect ontbreekt om de samenwerking voort te zetten.'

Krikke ontkent dat het stopzetten van de samenwerking met As Soennah te maken heeft met de omstreden achtergrond van de moskee. 'Het gaat om een ander systeem van het werven van vrijwilligers', zei ze, 'alle andere discussies hierover zijn wat mij betreft niet aan de orde.'

Bij het nieuwe wervingssysteem houden de gemeente en de politie de regie. Er worden niet langer via organisaties vrijwilligers 'gestrikt', De gemeente gaat zich richten op individuele burgers. Dit zou meer en beter gemotiveerde vrijwilligers opleveren dan de traditionele werving, stelt de burgemeester. Krikke: 'We stoppen dus de samenwerking met alle organisaties in de stad, niet alleen met de As Soennah-moskee. We blijven gewoon in gesprek met de moskee.'



Nieuw wondermiddel?

Cemil Yilmaz van NIDA vroeg zich af waarom de gemeente denkt dat deze nieuwe manier meer oplevert. 'We weten allemaal dat het moeilijk is om burgers te bereiken. Waar haalt de gemeente het vandaan dat dit beter werkt? Is er een nieuw wondermiddel?'

Volgens Krikke is gebleken uit gesprekken met politie en ambtenaren dat deze methode goed zal werken. 'Door meer direct contact met burgers, krijg je meer gemotiveerde vrijwilligers', zei ze. 'Ik ga ervan uit dat we voldoende vrijwilligers zullen aantrekken.' Ze wilde zich niet vastpinnen op een getal.

LEES OOK: