Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Broer en zus Tom en Lisa schitteren op Boeren- en Boerinnen Kalender Tom en Lisa bijken samen de Boerinnen Kalender | Foto: Omroep West

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Dat boeren en boerinnen ook sexy kunnen zijn bewijzen Tom en Lisa Reyneveld uit Koudekerk aan den Rijn. Twee jaar geleden schitterde Lisa in de Boerinnen Kalender en nu is broertje Tom aan de beurt. De 19-jarige Koudekerkse boer is namelijk binnenkort te zien in de eerste editie van de boerenkalender.

'Mijn zus heeft me opgeven en zo is het balletje gaan rollen’, vertelt Tom. Na een castingdag bleek de boer uit Koudekerk bij de beste vijftien te zitten die een plek zullen krijgen op de kalender: ‘Ik ben blij met het eindresultaat. Ik vind het een mooie foto geworden.' Het maken van de perfecte foto had nog wel wat voeten in aarde. 'Ik moest ontspannen en natuurlijk kijken, terwijl ik best zenuwachtig was', vertelt de 19-jarige boer. Gelukkig kon zijn zus Lisa, die zelf twee jaar geleden in de Boerinnen Kalender stond, haar broer voorzien van tips. 'Ik heb tegen hem gezegd dat hij gewoon zichzelf moet blijven en de rust moet bewaren.'

Af van het boerenpummel-imago Tom wil niet alleen maar voor het mooie plaatje gaan. 'De Boeren en Boerinnen Kalender is er naar mijn idee ook wel voor om een beetje van het imago af te komen dat boeren lomp en boerenpummelig zouden zijn. Ik vind het goed om hiermee te laten zien dat het ook anders kan', aldus Tom. LEES OOK: Sexy Kiki (25) uit Lisse: 'Meedoen aan Boerinnenkalender is stoer'