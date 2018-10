Den Haag wil meer bevoegdheden voor handhavers: ook verkeersovertreding beboeten

DEN HAAG - Den Haag gaat bij het Rijk lobbyen voor meer bevoegdheden voor de handhavers. De gemeente wil dat ze straks ook bijvoorbeeld verkeersovertredingen kunnen gaan beboeten. Daarvoor moet wel de wet worden aangepast.

Volgens het gemeentebestuur is het leefbaar houden van de stad een prioriteit. Maar de nationale politie richt zich steeds meer op (zware) criminaliteit. Daarom moeten de bevoegdheden van de handhavers worden uitgebreid op het gebied van leefbaarheid. Daarbij gaat het onder meer om snelheidsovertredingen in de bebouwde kom, rijden door rood licht, zonder licht rijden of hinderlijk en agressief gedrag in het verkeer.

'Dat zijn nu nog allemaal dingen waar wij niet over gaan. En als die wel naar ons kunnen komen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat onze stad nog leefbaarder en nog veiliger wordt', aldus wethouder Richard de Mos (Groep de Mos). Daarom gaat Den Haag bij het Rijk pleiten voor ruimere regels voor de handhavers. Met als idee: wat de gemeente zelf kan doen, moet de gemeente ook zelf doen.



Aan de slag

Den Haag had tot voor kort 175 handhavers. In het collegeprogramma spraken Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks af dat er 25 bij zouden komen. De eersten zijn ook al aan de slag.

De Mos pleit ook voor meer erkenning voor de mannen en vrouwen die dagelijks op pad zijn in de stad. 'Wij hebben deze handhavers keihard nodig om de leefbaarheid in de stad op peil te houden. Denk aan een schone stad, denk aan een stad waar het veilig is. Zij spreken ook mensen aan die bijvoorbeeld een biertje teveel op hebben, vuil van balkons naar beneden gooien, het niet zo nauw nemen met het aanbieden van huisvuil. Die handhavers zijn gewoon goud in onze handen.'