Werkstraf voor frauderende oud-directeur Wassenaarse Kievietschool

De oud-directeur van de Kievietschool wordt veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en oplichting | Foto: ANP

WASSENAAR - De voormalig directeur van de Kievietschool in Wassenaar heeft woensdag een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur gekregen. Gerard van U. (47) wordt veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en oplichting.

In het najaar van 2018 werd een van de klaslokalen in de basisschool verhuurd aan een lesorganisatie die Engelse lessen geeft aan jonge kinderen. Van U. stuurde de lesorganisatie een factuur met daarop zijn eigen bankrekeningnummer, in plaats dat van de school.

Het geld - 300 euro - werd dus naar de directeur zelf overgemaakt. Het schoolbestuur kwam daar uiteindelijk achter en trok in maart van dit jaar aan de bel.



Geld om kroketten te kopen

In de rechtbank woensdag verklaarde Van U. dat hij het geld wilde gebruiken om iets leuks voor het personeel te doen: 'De school stond er financieel niet goed voor. Er was nooit eens budgettaire ruimte om iets voor het personeel te doen, zoals een broodje kroket ofzo.'

Maar daar heeft het personeel niets van gemerkt. Nadat Van U. het geld had ontvangen, kocht hij er geen broodjes kroket van. 'Doordat ik in 2017 depressief raakte, kwam het dat ik toen meer met mezelf bezig was dan met de school', verklaart Van U.

Geld nog niet teruggestort





De rechter verwierp het verzoek van de advocaat van Van U. voor vrijspraak. Omdat hij geen strafblad heeft, legde de rechter een voorwaardelijk taakstraf op. 'Als schooldirecteur had hij een voorbeeldfucntie', aldus de aanklager.

De 300 euro heeft Van U. nog altijd niet teruggestort naar de Kievietschool, maar Van U. verklaarde woensdag dat alsnog te doen.