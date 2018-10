Deel dit artikel:













Nationaal aftelmoment dit jaar opnieuw in Den Haag Vuurwerkshow boven de Hofvijfer op het Binnenhof. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het nationaal aftelmoment van de NOS, dat het nieuwe jaar inluidt, is dit jaar weer in Den Haag. Boven de Hofvijver is om twaalf uur 's nachts een grote vuurwerkshow te zien. Vorig jaar was het nationale aftelmoment ook al in Den Haag.

Geschreven door Lot van Bree

Politiek verslaggever

Burgemeester Krikke is blij met de keuze voor Den Haag. 'Wij kunnen onze stad dit jaar weer met trots tonen aan het hele land', zei ze. Ze sprak wel de hoop uit dat ze deze keer niet tot het allerlaatste moment hoeft te wachten met het geven van groen licht voor de show. Vanwege de harde wind was het afgelopen keer tot een paar minuten voor twaalf onzeker of het vuurwerk wel afgestoken kon worden. 'Ik hoop u deze cliffhanger te kunnen besparen', aldus de burgemeester.

Vrijwillige vuurwerkvrijezone Vanaf woensdag is het ook weer mogelijk voor bewoners om een vrijwillige vuurwerkvrije zone aan te melden bij de gemeente. Dit zijn straten of pleinen waar bewoners met elkaar afspreken dat hier geen vuurwerk afgestoken mag worden. Anders dan bij verplichte vuurwerkvrije zones rondom kinderboerderijen en ziekenhuizen handhaaft de politie hier niet. Vorig jaar was het voor het eerst dat deze vrijwillige zones er waren. Volgens Krikke was de proef een succes en dus zet de gemeente het experiment door.