West Wekker: het is Dierendag! Dierendag! Menzina brengt samen met haar hondjes Senna, Bandhu, Lilly, Tiffy en Bibi een bijzondere boodschap (Foto: Menzina Kaffa)

REGIO - Goedemorgen! Het is vandaag Dierendag, de dag waarop jij en je huisdier op onze website kunnen schitteren! En komt er nou wel of niet een Decathlon op het Forepark langs de A4? Over deze kwestie buigt de Raad van State zich deze donderdag. Verder staat een man uit Lisse voor de rechter.

Wat kan je vandaag verwachten:

Het is Dierendag! Geef jij jouw dier vandaag een extra lekkernij? Of trakteer je op een extra lange wandeling? Wij werden bij Omroep West in elk geval getrakteerd op leuke foto's van huisdieren en hun baasje. Vandaag maken we bekend welke inzenders een cadeaubon voor een dierenspeciaalzaak winnen.

Komt er nou wel of niet een Decathlon op het Forepark langs de A4? Als het aan de Haagse gemeenteraad ligt, komt de Franse sportgigant er zeker. Maar de provincie Zuid-Holland en winkeliers in de rest van de stad denken daar anders over. Vandaag buigt de Raad van de State zich over deze kwestie.

En een man uit Lisse moet zich vandaag verantwoorden in de rechtbank. Hij wordt verdacht van verboden wapenbezit.





Beeld: MeteoGroup Het weer: het is bewolkt en er valt plaatselijk wat lichte (mot)regen. Bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog even weten:

Het nationaal aftelmoment van de NOS, dat het nieuwe jaar inluidt, is dit jaar weer in Den Haag. Boven de Hofvijver is om twaalf uur 's nachts een grote vuurwerkshow te zien. Vorig jaar was het nationale aftelmoment ook al in Den Haag.

En vandaag aandacht voor de tentoonstelling 'Zadkine' in Museum Beelden aan Zee. Misschien ken je hem wel van het bronzen figuur in Rotterdam met een gat in zijn lijf: 'Jan Gat'. Maar wie was Zadkine eigenlijk? En wat heeft hij nog meer gemaakt?

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad. Dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. In deze aflevering zien we een herhaling uit het afgelopen seizoen. We wensen je een fijne donderdag!