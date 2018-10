Verhalen van vieze mensen in 'smerigste kinderboek ooit'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Pies, poep, snot en kots. Het klinkt niet erg smakelijk, maar dat is dan ook de bedoeling van schrijver Herman Poort en illustratrice Linde Buitelaar uit Alphen aan den Rijn. Naar eigen zeggen hebben zij het smerigste kinderboek ooit gemaakt.

BAH! is de titel van het boek, waarin de hoofpersoon een beschrijving maakt van de vieze mensen in zijn leven. Bij elk verhaal kunnen kinderen een tekening maken, of knippen en plakken. 'Door middel van allerlei verhalen over poep, pies, snot en kots hebben we een enthousiasme-garantie voor kinderen', beweert Buitelaar.

Het heeft ze twee jaar gekost om het boek af te krijgen. Op woensdag 10 oktober, tijdens de Kinderboekenweek, wordt het gepresenteerd bij de Alphense boekhandel Haasbeek in winkelcentrum Herenhof. Speciaal daarvoor schreef Jennifer Delano het gelijknamige lied BAH!, dat ze bij de presentatie zal zingen.

