ZZ Leiden zet goede stap richting Europa Cup-basketbal

LEIDEN - Voor het eerst sinds 3 december 2013 heeft Zorg en Zekerheid Leiden weer een Europese uitwedstrijd in winst omgezet. De basketballers versloegen woensdagavond ece Bulls Kapfenberg, de kampioen van Oostenrijk: 62-79. Het was hun eerste duel van de laatste FIBA Europe Cup-voorronde.

Volgende week woensdag kunnen ze zich in Leiden zelfs met een kleine nederlaag plaatsen voor de groepsfase. De laatste overwinning op Europese bodem boekte ZZ Leiden bijna vijf jaar geleden tegen Bakken Bears in Denemarken. Bij de laatste Europa Cup-deelname in het seizoen 2015-2016 gingen alle zes duels verloren.

'De dingen die we wilden doen, zijn goed gelukt', constateerde de nieuwe coach Rolf Franke tevreden. 'We hebben als team de scouting goed doorgenomen. De uitvoering door het tam leverde deze mooie overwinning op. Maar we zijn pas op de helft. Nu moeten we het volgende week thuis afmaken.'

