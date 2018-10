Memphis Depay maakt rapnummer voor blinde en dove kinderen in Ghana

MOORDRECHT - Hij is één van de belangrijkste spelers in het Nederlands elftal en bij zijn Franse club Olympique Lyon, maar Memphis Depay (24) uit Moordrecht wil buiten het veld ook een erfenis achterlaten. Samen met de Rotterdamse rapper Winne heeft hij een single opgenomen. De opbrengst is bestemd voor blinde en dove kinderen in zijn vaderland Ghana.

'Ik denk dat het ongeveer in januari van dit jaar was, dat ik iets wou teruggeven', vertelde Memphis woensdagavond in het BNNVARA-televisieprogramma De Wereld Draait Door. 'Daarbij wou ik wel terug naar mijn roots. Op een gegeven moment hebben we het gewoon in elkaar gezet.'

Ook wilde de Moordrechter serieus te werk gaan. 'Als ik iets doe, moet ik het goed doen. Ik wil een impact hebben, dat heb je niet als je even één keer naar je roots gaat, daar wat doneert en weer weggaat.'



'Vaak aan de kant geschoven'

Waarom hij juist voor dove en blinde kinderen in Ghana heeft gekozen? 'Ik heb het gevoel dat ze vaak aan de kant worden geschoven. Er wordt niet vaak naar ze omgekeken. Dat is daar nog erger dan bijvoorbeeld in Nederland.'

Opvallend genoeg juicht de aanvaller na een doelpunt doorgaans door de wijsvingers in zijn oren te steken. Zijn verklaring: 'Op een gegeven moment ben ik doof en blind geworden voor de wereld. Als er negatieve dingen over mij werden gezegd, irrititeerde me dat.'



Negatieve energie

'Daardoor kwam er negatieve energie in mij en ging ik me niet meer focussen op de dingen die ertoe doen', vervolgde Memphis. 'Maar wat mensen vinden, maakt me niet meer uit, goed of slecht. Ik wil gewoon lekker mezelf zijn.'

Voor de videoclip van het nummer Akwaaba (Ghanees voor 'welkom') zijn Memphis en Winne afgereisd naar het Afrikaanse land. Ze bezochten daar projecten voor blinde en dove kinderen. In de clip is onder andere een Ghanees blind kinderkoor te zien.

