'Herenstraat Wateringen minst toegankelijke plek Westland' Rollator

WESTLAND - De Herenstraat in Wateringen is de minst toegankelijke plek in de gemeente Westland voor mensen die niet goed ter been zijn. Volgens Annemiek Koremans van het Platform Gehandicapten Westland (PGW) komt dat vooral door de vele drempels in de straat.

In Westland zijn de meeste gebouwen goed toegankelijk. 'Eigenlijk zijn de meest voorkomende problemen losliggende tegels', vertelt Korremans op Radio West. In overleg met de gemeente wordt dit probleem opgelost. Toch heeft het PGW het keurmerk Westland Drempelvrij in het leven geroepen. De afgelopen maanden heeft het platform de elf Westlandse kernen op bereikbaarheid gecontroleerd. Met dit keurmerk moeten de winkeliers en horeca in een positief daglicht worden gezet.

Komende week meer vignetten De komende week wordt gekeken wie aan de criteria voldoen en die krijgen het vignet opgeplakt. Twee winkels in winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk en het gemeentehuis aan de Verdilaan in die plaats hebben het keurmerk al op de gevel hangen. PGW bestaat al 25 jaar in Westland.