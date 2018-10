Ook islamitische organisatie verbolgen over stopzetten samenwerking As Soennah-moskee

DEN HAAG - Na de moslimpartijen in de Haagse gemeenteraad heeft nu ook de Federatie Islamitische Organisatie Den Haag (FIO) met ontzetting gereageerd op het stopzetten van de samenwerking met de As Soennah-moskee tijdens Oud en Nieuw. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag gaat voortaan individuele vrijwilligers werven om de Schilderswijk en Transvaal rustig te houden.

'Het inzetten van vrijwilligers via de As Soennah-moskee tijdens de jaarwisseling is tot nu toe erg goed en waardevol gebleken om de rust in de Schilderswijk te bewaren. Een samenwerking die de afgelopen jaren altijd naar volle tevredenheid is verlopen met zowel de gemeente als politie', geeft de organisatie aan.

'De FIO is dan ook erg verbaasd dat de burgemeester aangeeft dat Den Haag zich voortaan gaat richten op het werven van individuele vrijwilligers, omdat zij beter gemotiveerd zouden zijn. Het stadsbestuur vindt derhalve dat de vrijwilligers en hun inzet de afgelopen jaren niet goed genoeg gemotiveerd waren.'



Niet iedereen was voor samenwerking

De afgelopen acht jaar gingen vrijwilligers van de As Soennah-moskee met Oud en Nieuw in de Schilderswijk en Transvaal de straat op om de buurt rustig te houden. Niet iedereen was blij met deze samenwerking tussen de moskee en de gemeente. Zo waren partijen als de PVV, de VVD, het CDA en de ChristenUnie/SGP ertegen, omdat de salafistische moskee omstreden is.

De vorige burgemeester Jozias van Aartsen verdedigde de samenwerking, omdat de vrijwilligers volgens hem hun 'burgerplicht' doen. De huidige burgemeester Krikke stopt nu die samenwerking met alle organisaties, niet alleen met de As Soennah-moskee. Volgens haar heeft het stopzetten daarom ook niets te maken met de omstreden achtergrond van de moskee.



Politie en gemeente houden regie bij nieuw wervingssysteem

'Het gaat om een ander systeem van het werven van vrijwilligers. Alle andere discussies hierover zijn wat mij betreft niet aan de orde', gaf ze eerder aan. Bij het nieuwe verwervingssysteem worden niet meer via organisaties vrijwilligers 'gestrikt', maar houden de gemeente en de politie de regie. Deze methode levert volgens Krikke meer en beter gemotiveerde vrijwilligers op.

De FIO hoopt een eventueel onderzoek of rapport onder ogen te krijgen waaruit blijkt dat dit nieuwe wervingssysteem goed zou werken. 'Anders riekt dit naar sterk naar de oren laten hangen naar polariserende rechtse politieke partijen. Het staat het stadsbestuur natuurlijk vrij om te bepalen hoe en met wie zij haar samenwerking vorm wil geven. De FIO vindt echter dat deze beslissing de inrichting van een inclusieve samenleving - op basis van vertrouwen en respect - onnodig onder druk zet en ondermijnt.'

