OPROEP: Help mee met Jet Sols regionale dierendagexcursie Jet Sol klimt nogal eens over een schutting in het programma Van de Kaart

REGIO - Jet Sol gaat op dierendag even van haar lijn af. Vandaag trekt ze met haar 'razende brigade' door de regio op zoek naar mooie dierendagverhalen. Heb je een bijzonder dier, een bijzonder verhaal met je huisdier of wil je Jet even met je huisdier laten knuffelen; schroom dan niet en bel naar Omroep West en vertel waarom Jet juist bij jou moet langskomen. Het telefoonnummer is: 070 307 8888

Jet heeft op dierendag al twee bezoekjes gepland staan vertelde ze in het radioprogramma Aan de Bak. Zo zei ze verrukt: 'Ik ga bij een echtpaar langs dat zo'n honderd cavia's heeft, soms doen ze die zelfs in bad. Daarnaast staat er ook een bezoek gepland aan hondentrimsalon Chique du Friemel, waar ze speciale kapsels voor honden hebben.' Ook had Jet nog een oproep. Ze krijgt vanavond een hondje en is nog op zoek naar een naam. 'Het is geen rashondje, maar een vuilnisbakkie', begon ze haar oproep. 'Het hondje is afkomstig uit Griekenland en is een meisje van vijf maanden. Dus als iemand een naam weet mail dan even met Omroep West.'

