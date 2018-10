WTA-finals onzeker voor tennisster Bertens na uitschakeling in Peking

WESTLAND - De uitschakeling van de Westlandse tennisster Kiki Bertens in Peking is mogelijk vervelend nieuws met het oog op de plaatsing voor de WTA-finals. Bij dat eindejaarstoernooi nemen de beste acht speelsters van de wereld het tegen elkaar op. Door haar verliespartij hoort Bertens hier mogelijk niet bij.

Bertens verloor donderdag op het WTA-toernooi van de Tsjechische Katerina Siniakova, de nummer 40 van de wereld. Ze verloor in twee sets (6-4 6-3). Op de jaarranking staat Bertens momenteel negende. De Tsjechische Karolina Pliskova, die achtste staat, komt donderdag nog in actie tegen de Chinese Wang Qiang. Het is dus nog afwachten of Bertens bij de beste acht zal behoren.

Het is Bertens dus niet gelukt de kwartfinale te bereiken, ondanks dat ze sterk begon aan het toernooi. Ze maakte een goede indruk in haar eerste twee wedstrijden, waarin ze slechts vier games verloor. Donderdag was van het goede spel weinig meer te zien. De tennisster was zoekende en stapelde fout op fout, vooral met haar forehand.



Dubbele fouten

De gefrustreerde Bertens kwam in de tweede set van een 3-1 achterstand nog wel terug tot 3-3, maar door twee dubbele fouten leverde ze haar servicegame weer in. Het spel heeft nog tien minuten stil gelegen door een blessurebehandeling aan de rug van Siniakova. Dat bleek echter uitstel van executie, want Bertens kon de wedstrijd niet meer naar haar hand zetten.

