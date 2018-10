Nazomeren aan het strand, maar zijn de strandtenten nog open?

REGIO - Na de lange, warme en droge zomer is het nu zover: de blaadjes beginnen massaal te verkleuren. De eerste bladeren zijn al gevallen en komende maanden zullen bomen en struiken massaal hun blad verliezen.Toch wordt het komend weekeinde opnieuw mooi nazomerweer met temperaturen rond de 20 graden.

Zondag wordt het volgens Omroep West weerman Huub Mizee weliswaar koeler met 15 graden, maar na maandag loopt de temperatuur weer op richting de 20 graden op woensdag. Reden genoeg om een bezoek aan een strandtent te brengen en nog even te zonnen achter het glas. Maar zijn ze nog open?

Voor de Westlandse kust mogen de strandtenten open blijven tot 1 november, maar de meeste strandtenthouders hebben besloten al met afbreken te beginnen. Volgens een woordvoerder van Bungaloe Beach in Ter Heijde is het wel 'jammer dat besloten is al af te bouwen nu er nog mooi weer aan zit te komen, maar we moeten nu eenmaal plannen wanneer we stoppen'. Dat afbouwen gebeurt trouwens in overleg met de concurrenten, want er is maar een weg van het strand en daar kunnen strandtenteigenaren niet allemaal te gelijk overheen. Voor Westland ben je nu aangewezen op de permanente strandtenten, zoals Zomertijd Strand in 's-Gravenzande.



Scheveningen langer open

Op Scheveningen is in principe de laatste dag op 8 oktober, maar via de gemeente kan verlenging aangevraagd worden tot 28 oktober. Volgens André Triep, voorzitter van de Vereniging Van Strandtenteigenaren en eigenaar van strandclub WIJ maken de meeste strandtenten gebruik van de mogelijkheid om tot eind oktober open te blijven. En dan moet de strandtent echt afgebroken worden. Op 2 november moet alles weg zijn want dan moet aan de opbouw begonnen worden van de Red Bull Knock Out The Hague, 's werelds grootste en zwaarste strandrace. Op zaterdag 10 november 2018 gaan honderden motorcrossers deze uitputtingsslag weer aan op het strand van Scheveningen.





Ook in oktober nog open!

Ook op het Wassenaarse Slag moeten de strandtenthouders op 1 november weg zijn. Ook dat gebeurt in onderling overleg. Zo gaat Bait op 14 oktober dicht en Raak op 21 oktober. Op het strand van Wassenaar kun je dus dit weekeinde nog een terrasje pikken. In Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout blijven de meeste zomerstrandtenten open tot 21 oktober. Er zijn in deze plaatsen veel strandtenten die het hele jaar open zijn. Op Kijkduin is het dit weekeinde het laatste weekeinde van de meeste strandtenten. Natuurlijk zijn er ook hier strandtenten die permanent zijn.

