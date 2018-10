Deel dit artikel:













Wateringse krijgt rapportcijfer tien en is de leukste juf van Nederland Juf Sandra midden tussen haar leerlingen | foto: VidiPhoto

WATERINGEN - Juf Sandra Helleman van basisschool De Kyckert in Wateringen is uitgeroepen tot leukste juf van Nederland. De 39-jarige onderwijzeres werd donderdagochtend gehuldigd door leerlingen, ouders, collega's en Agnes van Ardenne; de burgemeester van Westland. De verkiezing is een initiatief van stichting 'Een 10 voor de Juf', dat hiermee waardering wil uitspreken voor het extra werk dat leerkrachten verrichten.

De tien die Helleman op haar rapport kreeg wordt ook gemotiveerd. Zo staat er genoteerd dat ze gerust meedoet aan een potje voetbal, een wedstrijd armpje drukken of een sneeuwballengevecht. Daarnaast is ze een groot fan van de Leidse cabaretier Jochem Myjer. Waarschijnlijk dat ze daardoor aan al haar energie komt. Juf Sandra motiveert haar baan als juf ook: 'Als onderwijzer is het belangrijk om elk kind afzonderlijk te zien. Als een leerling het bijvoorbeeld nodig heeft een luchtje te scheppen, dan is daar ruimte voor. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zorg daarom voor een prettige sfeer in de klas. Vanuit zo’n situatie komt het leren als vanzelf.'





Mediapartner WOS was bij de huldiging van juf Sandra

