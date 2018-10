Deel dit artikel:













Loods vol hennepspullen ontdekt in Monster Loods aan de Vlotlaan in Monster | Foto: Regio15

MONSTER - De politie heeft in een loods aan de Vlotlaan in Monster een grote hoeveelheid spullen gevonden die gebruikt worden voor illegale hennepteelt. Er zijn dinsdag twee verdachten opgepakt die in de loods aan het werk waren. Het gaat om een 35-jarige man uit Naaldwijk en een 48-jarige man uit Monster.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Dinsdagochtend deed de politie na een tip een inval in de Westlandse loods. De politie vond spullen bedoeld voor de professionele hennepteelt en henneptoppen. De spullen zijn in beslaggenomen en de politie nam de administratie mee. Later op de dag doorzochten agenten ook nog twee huizen in Naaldwijk en Monster. De politie heeft twee auto's, administratie en geld in beslaggenomen. De loods in Monster werd tot en met woensdagmiddag bewaakt door de politie. Woensdag zijn alle spullen met heftrucks weggehaald. De twee verdachten zitten nog vast. Er wordt onderzocht of ze zich schuldig hebben gemaakt aan georganiseerde hennepteelt en witwassen.