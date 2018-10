Politie roept Haagse hondenbezitters op extra alert te zijn

DEN HAAG - De politie roept hondenbezitters in Den Haag op om extra 'waaks' te zijn. Hondenbezitters kunnen volgens de politie extra oren en ogen zijn en daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid in de wijk. Hondenbezitters kennen hun eigen omgeving goed en daardoor herkennen ze afwijkende situaties sneller, aldus de politie.

'We doen dit omdat de zogeheten 'donkere dagen' er weer aan komen,' zegt een woordvoerster van de politie. 'We proberen mensen op allerlei manieren bewust te maken om goed op te letten in de buurt. Omdat het deze week ook Dierendag is, richten we ons op mensen die hun hond uitlaten'. Op verschillende locaties in de stad worden flyers en hondenkoekjes uigedeeld aan mensen die hun hond uitlaten.

Daarbij wordt verzocht alert te zijn tijdens het wandelen met een hond. Denk daarbij aan onbekende figuren in de tuin van buurtbewoners of vreemde personen die zich verdacht ophouden tussen geparkeerde auto's.



Voorkomen of oplossen overvallen of inbraken

Wat de effecten zijn van deze actie, weet de politie nog niet. 'We zijn net gestart, dus we hebben nog geen resultaten.' Het bewustmaken van hondenbezitters is niet de enige actie van de politie en de gemeente, zo zijn er ook andere voorbeelden. 'Denk daarbij aan tekstborden in wijken waar dat nodig is,' aldus de politiewoordoerster.

Volgens de politie kan het nooit kwaad om mensen extra te waarschuwen. 'Wanneer de baasjes die hun trouwe viervoeter aan het uitlaten zijn iets verdachts zien en op zo’n moment de politie bellen, kan dat helpen bij het voorkomen of oplossen van bijvoorbeeld overvallen, inbraken of straatroven.'

