Rechtszaak tegen Rus die echtgenote Julia in stukken zaagde op 12 december

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag behandelt op 12 december de zaak tegen Andrei K.(41) Dat bleek donderdag tijdens een derde niet-inhoudelijk zitting. K. wordt ervan verdacht dat hij op 7 januari zijn vrouw, Julia Chernyshova, heeft vermoord en in stukken gezaagd in hun huis in de Neptunusstraat Scheveningen.

K. had zijn vrouw op 9 januari als vermist opgegeven. Toen agenten een paar dagen later het huis doorzochten, vonden ze de vrouw. Het lichaam van de Russische yogalerares werd in stukken gevonden in een kist met aarde op het balkon. K. heeft bekend dat hij het lichaam van zijn vrouw weg heeft willen maken, maar hij houdt vol dat hij niet weet hoe ze om het leven is gekomen. De Rus zou niet hebben kunnen verkroppen dat Julia van hem wilde scheiden

Tijdens de zitting donderdag bleek dat het 1420 bladzijden tellende dossier zo goed als klaar is. Het forensische rapport over de zagen die K. gebruikte moet nog worden toegevoegd. Daarnaast is het wachten op het rapport van het Pieter Baan Centrum. K. was daar tot 17 september opgenomen voor onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. De rechtbank verwacht dat het rapport eind oktober klaar zal zijn.



Niet aanwezig

K. was zelf niet aanwezig bij de zitting. Bij de inhoudelijke behandeling zal hij er wel bij zijn, volgens zijn advocaat. De rechtbank heeft voor de zitting de hele dag uitgetrokken. Op die dag zal het Openbaar Ministerie met een strafeis komen.

