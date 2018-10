Katwijk sluit panden vanwege drugsoverlast

KATWIJK - De burgemeester van Katwijk, Cornelis Visser, heeft de afgelopen maanden drie panden gesloten vanwege drugsoverlast. Dat heeft de gemeente Katwijk donderdag bekend gemaakt.

Op 27 september werd een pand gesloten in de Koningin Wilhelminastraat in Katwijk. Diezelfde maand ging er een slot op de deur van een huis aan de Langevaart in Rijnsburg. Daar sloot Visser in juni ook al een woning.

In alle panden vond de politie harddrugs. Hoeveel is niet duidelijk, de gemeente spreekt van een 'handelshoeveelheid'.

LEES OOK: Drie huizen in Katwijk dicht vanwege drugs