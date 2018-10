Haagse Hogeschool op een-na-slechtste grote hbo-school van Nederland

DEN HAAG - De Haagse Hogeschool is de op een-na-slechtste grote hbo-school van Nederland. Dat blijkt donderdag uit de nieuwe Keuzegids HBO 2019. Onder een 'grote hogeschool' vallen scholen met minstens 3500 eerstejaars. De Haagse Hogeschool heeft geen verklaring voor deze uitslag, maar geeft wel aan dit resultaat zeer serieus te nemen.

'Het is een duidelijk signaal, maar dit houdt niet in dat we slecht onderwijs geven. Onze accreditaties laten zien dat ons onderwijs in orde is', nuanceert een woordvoerder van de school. 'Kijk, als jij een kop koffie koopt kan hij soms anders smaken dan je wil. Dat betekent niet per se dat het slechte koffie is.'

Op de vraag hoe het dan zit als vijftig personen de koffie 'anders vinden smaken' antwoordt de woordvoerder: 'Dat betekent nog steeds niet dat het slechte koffie is. Maar alleen dat die koffie mogelijk niet past bij de beleving van die vijftig mensen. Mogelijk vinden vijftig andere mensen die koffie wel lekker.'



'We gaan hiermee zeker aan de slag'

Maar de woordvoerder benadrukt dat hij de uitslag van de Keuzegids niet wil bagatelliseren. 'We gaan hiermee zeker aan de slag.' Wat de oorzaak is van deze slechte score, weet de woordvoerder niet.

In de Keuzegids staat onder andere dat de attractiviteit van het onderwijs en het didactische niveau van de docenten ondermaats zijn. Gevraagd naar een uitleg, verwijst de woordvoerder naar de reactie op de website.



Verandering verschilt per vak

Daarin valt te lezen dat de Haagse Hogeschool 'consequent werkt aan een agenda die juist ook op deze punten beoogt ons naar een hoger niveau te brengen. Sinds 2017 is deze agenda ook vertaald in onze onderwijsvisie.'

Wat die agenda inhoudt, kan de woordvoerder niet specificeren. 'Die verandering verschilt per opleiding en soms zelfs per vak. Het gaat om bijvoorbeeld nieuwe onderwijsvormen om studenten beter geëngageerd te houden.'



Derde achtereenvolgende jaar dat Haagse Hogeschool slecht scoort

Niet alle opleidingen van de Haagse Hogeschool worden overigens als 'ondermaats' betiteld. De opleidingen ruimtelijke ontwikkeling en bouwkunde scoren relatief hoog. Het is wel het zoveelste jaar dat de Haagse Hogeschool een slechte beoordeling krijgt in de Keuzegids.

De gids is een handboek voor jongeren die een hbo-studie zoeken. Ze vinden er gegevens over studiesucces en oordelen van studenten. De oordelen in de gids zijn gebaseerd op resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die studenten jaarlijks invullen. Ook het oordeel van NVAO wordt meegenomen. Deze keuringsinstantie beoordeelt de opleidingen een keer in de zes jaar.

