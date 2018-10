Zoon vermiste Delftse vrouw langer vast

DEN HAAG - De oudste zoon van de vermiste Mona Baartmans (79) uit Delft blijft 14 dagen langer vastzitten Dat heeft de rechter donderdag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man van 60 uit Oud-Bijerland wordt verdacht van betrokkenheid de vermissing van zijn moeder. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de vrouw niet meer leeft. De man blijft in beperking zitten, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Donderdag is er opnieuw onderzoek gedaan in zijn huis. Eerder deed de politie er al forensisch sporenonderzoek, ' nu hebben de zogenoemde tactische rechercheurs het huis opnieuw uitgekamd', vertelt een woordvoerder van de politie.

'Ze zijn op zoek naar aanknopingspunten die kunnen leiden naar mevrouw Baartmans.' Dit soort rechercheurs zoekt bijvoorbeeld naar brieven, computers en andere gegevensdragers. Omdat het voor de politie een reële optie is dat de vrouw niet meer leeft, is het volgens de woordvoerder belangrijk om haar zo snel mogelijk te vinden: 'Zodat vastgesteld kan worden wat er met haar gebeurd is.'



Niet overleven zonder medicijnen

Mona Baartmans slikte medicijnen voor haar hart. Een week zonder medicijnen zou ze niet overleven, vertelde een jongere zoon eerder tegen Omroep West. Hij is er dan ook van overtuigd dat zijn moeder niet meer leeft. Het was voor hem geen verrassing dat zijn broer werd aangehouden. De oudste broer heeft een geschiedenis van geweldsmisdrijven, verklaarde zijn broer tegenover Omroep West

Op dit moment lijkt de politie nog in het duister te tasten waar de vrouw precies is. 'We hebben pas een paar tips gekregen', volgens de woordvoerder. 'We hopen op meer'. Mona Baartmans werd zondagavond 23 september rond 17.00 uur, door de verdachte, afgezet op de hoek van het Oosteinde en de Broerhuisstraat in Delft. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.