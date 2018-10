Dit weten we over Russische spionnen in Den Haag en Noordwijk

De vier Russen om wie het draait zijn: Aleksej Sergejvitsj Morenets, Jevgeni Michajlovitsj Serebrjakov, Oleg Miajlovitsj Sotnikov en Aleksej Valerjevitsj Minin. Het Ministerie van Defensie heeft een rapport gepubliceerd waarop te zien is hoe de Russen te werk gingen.

In het rapport van het ministerie zijn foto's van de camera van Minin te zien. Zo waren de Russen op 11, 12 en 13 april bij het gebouw aan de Johan de Wittlaan. De kofferbak van de auto die ze hadden gehuurd zat vol met apparatuur om het wifi-netwerk van de OPCW mee te hacken.

Omgevingsfoto's van Johan de Wittlaan | foto: Ministeri van Defensie

Locatieplattegrond 13 april | foto: Ministerie van Defensie

De achterbak van de huurauto | Foto: Ministerie van Defensie

Acculader uit Den Haag

In de kofferbak trof de MIVD een acculader aan die in Den Haag is gekocht. Ook werden er tal van telefoons aangetroffen. Toen de MIVD tot actie over ging probeerde één van de Russen zijn telefoon kapot te maken.

De MIVD verstoorde op 13 april de actie van de Russen toen ze rond half vijf 's middags met hackapparatuur probeerden binnen te dringen in het WiFi-netwerk van het OPCW. De huurauto stond toen op de parkeerplaats van het naastgelegen The Hague Marriott Hotel. De website van dit hotel werd ook teruggevonden in de zoekgeschiedenis op de laptop van de Russische Spion Serebrjakov.

De in Den Haag gekochte apparatuur | foto: Ministerie van Defensie

Hotels in Noordwijk en Den Haag

Op de laptop zijn nog meer opvallende dingen gevonden. Zo was Serebrjakov tussen 10 en 12 april ingelogd in het Palace Hotel in Noordwijk en 13 april bij het Marriott Hotel in Den Haag.

In Den Haag werden treintickets besteld voor een reis tussen Utrecht Centraal en Basel. Die reis kwam er niet door het kordate optreden van de MIVD. In april werden de vier Russen Nederland uitgezet.

Zoekgeschiedenis van de laptop | foto: Ministerie van Defensie

WiFi-verbindingen op de laptop | Foto: Ministerie van Defensie

