Mega-vestiging Decathlon: unieke beleving of bedreiging voor de binnenstad?

DEN HAAG - Is het een ‘moderne, unieke en innovatieve beleving’ waar hele families een dagje naartoe kunnen om kennis te maken met diverse sporten en waarvoor alleen plek is aan de rand van Den Haag? Of is het gewoon een veredelde sportzaak, die thuishoort in de binnenstad?

Over de vraag of er een mega-vestiging van de Franse sportketen Decathlon mag komen op het Forepark aan de A4 strijden onder meer de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag al sinds 2014.

De Franse sportketen wil aan de Donau in Den Haag een zogenaamd '100% energie-concept' neerzetten. Daar zouden niet alleen sportartikelen moeten worden verkocht; er moeten ook basketbal- en tennisvelden en een skatepark komen. Volgens een woordvoerder van de onderneming zouden er in Frankrijk – waar veel van dit soort zaken staan – hele families een dagje naartoe gaan.



Goed voor werkgelegenheid

De gemeente Den Haag ziet dat wel zitten. In het verleden benadrukte toenmalig wethouder Karsten Klein (CDA) dat zo’n zaak ook goed is voor de werkgelegenheid: 300 banen kan zo’n flagshipstore opleveren. ‘Als ik kijk naar voor welke opgave wij op dit gebied staan in Den Haag, is dat heel belangrijk’, verklaarde hij in maart 2016.

Maar de provincie voelt er helemaal niets voor om de komst van de zaak mogelijk te maken. In de regels van Zuid-Holland staat dat detailhandel in de binnensteden thuishoort, niet aan de rand van de stad. Dit om ervoor te zorgen dat de stadscentra niet wegkwijnen. Gedeputeerde zaken weigert ook een uitzondering voor Decathlon te maken.



Hoogste rechter

De zaak speelt jaren. Inmiddels is de kwestie bij de hoogste bestuursrechter van het land terechtgekomen. Daar lag het geschil al even te wachten omdat de staatsraden wilden wachten op de uitspraak van een nog hogere rechter, het Europees Hof, in een zaak met raakvlakken.

Die is nu gedaan en dus maakte een batterij aan advocaten van alle betrokkenen donderdagmorgen hun opwachting in de zaal van het rechtscollege aan de Kneuterdijk. Niet alleen vertegenwoordigers van gemeente en provincie, maar ook van ondernemers en vastgoedeigenaren die bezwaar maken, Decathlon zelf en de gemeente Schiedam omdat ook daar de komst van een mega-Decathlon wordt tegengehouden door Zuid-Holland.



Niet goed onderbouwd

De voorstanders van het '100% energie-concept' vinden dat de provincie niet goed heeft onderbouwd waarom die zaak er niet mag komen. Onderzoeken naar de effecten ervan zijn, volgens de advocaten, niet goed onderbouwd. ‘De provincie kan niet aantonen dat de winkelcentra van Schiedam, Rotterdam en Den Haag in het ongerede komen als deze winkels van Decathlon er komen’, aldus een van de advocaten.

Een jurist van de gemeente Den Haag verklaarde ook dat het centrum van Den Haag op dit moment bijzonder goed doet. De leegstand is zelfs lager dan wenselijk. Bovendien vindt Den Haag eigenlijk ook dat de gemeente zelf beter kan bepalen waar welke winkel mag komen. Daarvoor is de provincie helemaal niet nodig.



Groene hart

De vertegenwoordigers van de provincie betoogden juist dat het heel belangrijk is dat er regels zijn voor welke winkel waar mag komen. Daarbij is het belangrijkste doel het versterken van de centra van steden. Bovendien, waarschuwde een van de advocaten, een van de belangrijkste taken van de provincie is ruimtelijke ordening. ‘Als je dat loslaat, heeft dat verstrekkende gevolgen. Dan krijg je kantoren aan de rand van het groene hart.’

Omdat het langlopende, ingewikkelde zaak is en vanwege de nieuwe uitspraak van het Europees Hof, duurt het lang voordat afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet. Die kan wel meer dan twaalf weken op zich laten wachten.