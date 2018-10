Banen op de tocht bij Welzijn Scheveningen: 'Een heel grote klap'

DEN HAAG - Een rampscenario dreigt voor Welzijn Scheveningen. In het slechtste geval moeten er vanaf 1 maart volgend jaar 23 van de 66 werknemers worden ontslagen door een dreigend tekort op de begroting. Aangezien de medewerkers niet langer betaald kunnen worden uit de reserves, zullen alle onderdelen van de welzijnsorganisatie worden geraakt.

'Een heel grote klap gaat er vallen bij ons team maatschappelijk werk en ouderenwerk', legt Daniëlle Harthoorn uit. Zij is locatiemanager van Het Trefpunt van Welzijn Scheveningen. 'Van de 19 mensen moeten er 13 weg. Dat betekent dat de ouderenadviseur en diensten die we leveren voor ouderen gaan verdwijnen.' Volgens haar zullen de lijsten met mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben alleen maar langer worden.

Maar volgens de directeur gaat dat niet. 'Om aan de vraag te voldoen hebben we extra maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs aangesteld en aan de gemeente voorgesteld om ter bekostiging van dit personeel een pand te sluiten, maar hiervoor hebben we geen toestemming gekregen', reageert directeur Jan van der Werf.



Werk overgenomen door vrijwilligers?

Dus dreigt het werk overgenomen te moeten worden door vrijwilligers. Dat ziet buurtbewoonster Beppie Keus niet zitten. 'Alle respect voor vrijwilligers, je hebt ze nodig. Maar als moeder zeg ik: daar moet een gediplomeerd iemand naast staan die kan ingrijpen.'

In de buurt worden er al acties op touw gezet om te protesteren tegen de mogelijke ontslagen. 'We zijn daarmee heel erg blij', aldus Harthoorn. 'Ik heb al heel veel reacties in mijn mail gekregen, ook van de politie en van samenwerkingspartners. Die zeggen: dit gaan we niet laten gebeuren.'



PvdA wil opheldering van wethouder

Ook de Haagse fractie van de PvdA vindt het onnacceptabel. De partij heeft wethouder Kavita Parbhudayal om opheldering gevraagd. 'Het kan toch niet zo zijn dat de stekker uit bijna de helft van al het goede werk van Welzijn Scheveningen gaat', zegt raadslid Janneke Schopman. 'We willen zo snel mogelijk van de wethouder opheldering krijgen waar deze plotselinge kaalslag vandaan komt en hoeveel mensen dit treft.'

Parbhudayal heeft in een debat aangegeven dat het haar raakt als ze hoort dat er activiteiten gestopt moeten worden. De wethouder benadrukt dat het niet voortvloeit uit plannen of ambities uit het coalitieakkoord en dat ze direct met Welzijn Scheveningen in gesprek gaat over de keuzes die zijn gemaakt.

LEES OOK: