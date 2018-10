Provincie wil snellere woningbouw mogelijk maken

Het provinciehuis in Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De provincie gaat maatregelen nemen om de woningbouw te versnellen. In Zuid-Holland moeten tot 2025 zo'n 100.000 woningen gebouwd worden. 'Plannen daarvoor zijn er genoeg,' zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. 'Nu is het zaak dat het niet bij papieren plannen blijft. Het bouwtempo moet omhoog.'

De maatregelen maken deel uit van een plan voor meer woningbouw, dat donderdag gepresenteerd werd. Zo komt er onder meer geld en toestemming om altijd binnen bestaande steden en dorpen te mogen bouwen.

Bouwen is lastig, zo blijkt uit onderzoek. Gemeenten geven aan dat ze te weinig capaciteit en expertise hebben om alle plannen gerealiseerd te krijgen. Daarom begint de provincie met een vliegende brigade: een team dat ondersteuning gaat bieden aan gemeenten bij de transformatie van kantoren naar woningen of bij het versneld regelen van vergunningen.



Geld en ruimte

Het wordt ook makkelijker om binnen bestaande kernen te bouwen. Zo mag er voortaan altijd in de buurt van een intercity- of lightrailstation worden gebouwd. De provincie nodigt andere partijen uit zich aan te sluiten bij het actieplan en ook extra in te zetten op de versnelde realisatie van woningbouw.