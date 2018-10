MMA-wereldkampioen Gegard Mousasi kondigt einde carrière aan

LEIDEN - De in Leiden opgegroeide Bellator-wereldkampioen middengewicht Gegard Mousasi vertelt in talkshow FRITS! dat hij nog één jaar wil vechten. Daarna stopt hij met Mixed Martial Arts (MMA), de sport waarin verschillende gevechtskunsten in een kooi worden gecombineerd.

'Ik wil nog een jaar doorgaan, dat zijn nog drie wedstrijden', vertelt de 33-jarige Leidenaar tegen presentator Frits Huffnagel. Er zijn voor Mousasi meerdere redenen om te stoppen, waaronder de blessures die MMA vechters oplopen. Eerder brak hij al eens zijn oogkas tijdens een gevecht, daarnaast is volgens de vechter ook 'de kans op hersenschade groot'.

Gegard Mousasi versloeg zaterdag in het Amerikaanse San José de Canadees Rory MacDonald, de regerend kampioen in het weltergewicht, op overtuigende wijze. Hij sloeg MacDonald knock-out in de tweede ronde binnen 2,5 minuut. Hiermee verdedigde de Leidenaar zijn titel.

Ook kickbokser Rico Verhoeven denkt serieus aan stoppen

'Het volgende gevecht is waarschijnlijk in januari 2019', zegt Mousasi in de talkshow. Zaterdag verdedigde nóg een Nederlander met succes zijn wereldtitel. Kickbokser Rico Verhoeven won in Amsterdam van de Braziliaan Guto Inocente.

Zo'n vier maanden geleden vertelde hij ook in talkshow FRITS! te willen stoppen met vechten. Wanneer Verhoeven precies stopt, is nog niet bekend.

