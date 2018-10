Afscheidsdienst Joop Roelofs maandag in Het Paard

DEN HAAG - Gitarist Joop Roelofs krijgt een afscheidsdienst in Het Paard in Den Haag. De overleden gitarist van Q65 wilde zelf graag dat zijn afscheid daar zou worden gehouden, zo meldt mediapartner Den Haag FM.

Roelofs overleed afgelopen dinsdag op 74-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. Hij was een van oprichters van Q65, een van de succesvolste Haagse bands uit de jaren '60 van de vorige eeuw. Na zijn muzikale carrière was hij jarenlang programmeur bij Het Paard.

De afscheidsbijeenkomst is aanstaande maandag vanaf 14.30 uur. Iedereen is welkom, maar de familie vraagt wel om voorrang te geven aan mensen die het dichtst bij Joop hebben gestaan en medewerkers van het hospice waar hij de laatste periode van zijn leven verbleef.



Speciale kist

Roelofs zal worden opgebaard in een kist die hij al speciaal voor zichzelf had laten maken. Omdat er metaal in is verwerkt mag deze niet worden verbrand, daarom wordt hij na de uitvaart geschonken aan museum RockArt in Hoek van Holland.

