Nooit eerder waren zoveel beelden van Zadkine in Nederland te zien Een kopie van De Verwoeste Stad is ook te zien tijdens de tentoonstelling Zadkine in Museum Beelden aan Zee | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Wie kent het niet, het bronzen beeld De Verwoeste Stad in Rotterdam? Het is een van de meest indrukwekkende monumenten voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zelfs zo beroemd, dat veel mensen ook de maker bij naam kennen: Zadkine. In museum Beelden aan Zee in Scheveningen is vanaf zaterdag een grote overzichtstentoonstelling van de beeldend kunstenaar te zien.

Want Ossip Zadkine is natuurlijk meer dan alleen Jan Gat, zoals Rotterdammers De Verwoeste Stad noemen. Tijdens zijn lange loopbaan als beeldend kunstenaar werkte hij met allerlei verschillende materialen en methodes. Volgens museumdirecteur Emma van Proosdij is zijn werk dan ook lastig te typeren. Maar alle beelden hebben een ding gemeen: 'Zadkine was iemand die geloofde in de oerkracht van de natuur. Hij wilde daarom materialen als hout en steen tot leven wekken. Die scheppende kracht van de natuur typeert hem het meest.'

Daphne Het mooiste voorbeeld is het houten kunstwerk Daphne, dat met speciaal transport uit Frankrijk is overgebracht. Een megaklus, omdat het nooit wordt uitgeleend door Musee Zadkine in Frankrijk. Proosdij: 'Het is heel kwetsbaar, enorm groot en weegt honderden kilo's. Daarom heeft het heel veel overleg gekost voordat we groen licht kregen. Het kostte ook enorm veel moeite om het daar op te halen, want je kan er eigenlijk niet goed komen met de vrachtwagen. Maar het is gelukt.' De tentoonstelling Zadkine aan Zee is te zien van 6 oktober tot en met 3 maart te zien in Museum Beelden aan Zee te Scheveningen.