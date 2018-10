35-jarige Pool ontkent moord in Bodegraven

BODEGRAVEN - Grzegorzk K. (35) ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van een andere Poolse man in een huis op de Weeshuisbaan in Bodegraven. Dat zegt zijn advocaat donderdag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank.

Op 22 juni werd een 34-jarige man dood gevonden in een appartement waar meerdere Polen woonden. In de avond werd Grzegorzk K. opgepakt. Hij is donderdag niet aanwezig bij de eerste zitting in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat K. getapt is tot zijn aanhouding. De officier leest een aantal smsjes voor: ‘Ik blijf wachten tot het donker wordt, dan ga ik hem wegvoeren. Ik ga levenslang zitten, hij ligt er en ademt niet meer. Ik drink, misschien wordt het ook mijn einde.’

Deze smsjes liegen er niet om, zegt de officier. K. wil geen uitleg geven over de berichten. Hij zegt dat Kamil en hij ruzie hadden. ‘Hij heeft hem twee à drie klappen in zijn gezicht gegeven, maar dat waren geen klappen waardoor hij kon overlijden,’ zegt de advocaat van K.



Veel fysiek geweld

De advocaat vertelt dat K. in paniek was en daarom stuurde hij die berichten: ‘Hij was bang dat het misschien wel door hem kwam.’ Volgens de advocaat ging K. na de ruzie weg uit het huis. Toen hij terugkwam lag het lichaam er nog. ‘Volgens het OM is er veel fysiek geweld gebruikt, maar dat komt niet overeen met het verhaal van mijn cliënt.’

Een getuige heeft verklaard dat K. een trappende beweging richting het hoofd van Kamil maakte. ‘Maar dat is een onbetrouwbare getuige. Misschien heeft hij het wel gedaan. Ik had hem gehoord als verdachte,’ zegt de advocaat van K. Het OM bestrijdt dat: ‘Er is niks onbetrouwbaars aan.’



Geen dna-sporen

Er zijn volgens de advocaat van de 35-jarige verdachte geen biologische sporen gevonden van zijn cliënt. ‘En dat is raar,’ zegt hij, ‘omdat Kamil met heel veel fysiek geweld om het leven is gebracht. Als hij het gedaan zou hebben, zouden er sporen aangetroffen moeten zijn.’

De advocaat doelt op een andere dader. ‘Volgens de uitbater van een zaak in de buurt stond de deur van het appartement altijd open. Hij heeft ook herrie en gerommel gehoord in de nacht. Er kan zomaar iemand anders naar binnen zijn gegaan.’



Voorlopige vrijlating

De advocaat van K. vraagt om voorlopige vrijlating. De rechter zegt daar nog niet over te kunnen beslissen, omdat een deel van het dossier nog niet in het bezit is van de rechtbank. Volgende week donderdag wordt duidelijk of Grzegorzk K. langer vast blijft zitten. Dan neemt de rechter om 13.00 uur een beslissing.

