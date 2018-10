Studenten mboRijnland op expeditie door eigen vooroordelen

Op het plein staan containers waarin studenten een confrontatiespel spelen over pesten | Foto: Omroep West

ZOETERMEER - Wat doet pesten met je? En wat doe je mensen aan als je ze pest? Die vragen staan centraal in het project Expeditie Vriend en Vijand op het mboRijnland in Zoetermeer.

Sinds deze week staan er op het schoolplein aan het Van Dorenplantsoen vijf zeecontainers, waarin studenten een confrontatiespel spelen over pesten. In de containers ervaren de studenten op een interactieve manier wat onder meer vooroordelen, pesten en uitsluiting met mensen kan doen.

Alle eerstejaars van het mbo doen mee. Na het spel wordt met de studenten besproken hoe ze zich voelen, of de pest- en conflictsituaties herkenbaar zijn, wat ze anders zouden willen en wat ze daarvoor nodig hebben. 'Je hebt het vaak niet door wat je zegt', geeft Chaima na afloop toe. 'Iemand wens je een ziekte toe en dan blijkt hij ook ziek te zíjn.'



Veilige sfeer op school

In de expeditie worden studenten en medewerkers zich bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dit heeft op anderen. 'Dat draagt bij aan een veilige sfeer op de school', vertelt Susan Sants, veiligheidscoördinator van mboRijnland.

De school heeft omgangsregels vastgesteld die met alle studenten en medewerkers worden besproken. 'We vinden het van groot belang dat iedere student en medewerker zichzelf kan zijn en zich van waarde voelt. Daarom creëren we een open sfeer op onze scholen. Onze insteek is dat alles bespreekbaar moet zijn.'

LEES OOK: Mbo-studenten geven advies: 'Zonder ons geen duurzame energiedoelen'