Man ten onrechte als terrorist gearresteerd na valse aangifte buurvrouw

DEN HAAG - Een 24-jarige Hagenaar is vorig maand hardhandig opgepakt door een speciaal politieteam. De man had geen idee waarom. Na zijn vrijlating ontdekte hij dat er een valse melding over hem was gedaan. Die melding leidde tot een hoop ongemak, huiszoekingen, een kapotte telefoon en verbazing over het politieoptreden. Hij doet zijn verhaal op Facebook, waar het inmiddels door ruim 1500 mensen is gedeeld.

Hamza Abaradan stapt op 6 september op zijn scooter om naar zijn vriendin te rijden. Hij gaat haar honden uitlaten. Onderweg wordt hij door twee motoragenten van zijn scooter getrokken en op de grond gedrukt, zo schrijft hij op zijn Facebook-profiel. 'Op het moment toen ik lag op me buik op de grond, duwde hij zijn knie op mijn rechter wang en pakte toen een zwarte blinddoek.' Hij wordt geblinddoekt en in een auto naar een politiebureau gebracht.

'Ik vroeg me af waarom ik hier zat en dacht na over wat er gebeurd zou kunnen zijn? Voor zover ik weet heb ik niks gedaan? En houd ik me alleen bezig met mijn beesten en hobby's. Er kwam een rechercheur naar binnen en zei "weet je waarom je hier zit en ik antwoorde nee? "Nou u bent aangehouden en u word verdacht van het voorbereiden op een terroristische aanslag",' zo luidt het relaas van Abaradan.



Wapens

De man wordt ondervraagd over bezit van wapens en explosieven. Hij krijgt te horen dat hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een politicus. Zijn telefoon wordt in beslag genomen. Na het verhoor wordt hij naar huis gestuurd, maar zijn telefoon krijgt hij niet terug.

Eenmaal thuis blijkt dat de politie huiszoeking heeft gedaan bij Abaradan zelf en bij zijn ouders. Omdat hij op het politiebureau zat, zijn zijn drie eigen honden en twee ara's meegenomen door medewerkers van de Dierenambulance. Hij kan ze wel terugkrijgen maar moet daar 161 euro voor neertellen.



Telefoon kapot

Als hij later probeert zijn telefoon op te halen krijgt hij van de politie te horen dat het maanden gaat duren voor hij die terug krijgt. Dat valt uiteindeljk mee, hij krijgt hem binnen een maand terug, maar wel kapot. Intussen komt Abaradan op straat een buurvrouw tegen, en dan komt de aap uit de mouw: de buurvrouw denkt dat haar zoon vast zit door Hamza zijn schuld.

'Ze schreeuwde dat door mij haar zoon vast zit, dat ik haar haar zoon heb ontnomen en dat ik een valse melding zou gedaan hebben, wat totaal niet waar is? En riep toen "kk terrorist" je belt voor mij zoon, dus ik bel voor jou!" Dus mijn buurvrouw heeft een valse melding gedaan dat ik een aanslag wou plegen? Hoe ziek kan iemand zijn', aldus de Hagenaar op zijn Facebook.



Aangifte tegen buurvrouw

Als Hamza aangifte wil doen tegen zijn buurvrouw krijgt hij in eerste instantie te horen dat dat niet kan. Later blijkt het op een ander politiebureau alsnog te kunnen, maar veel vertrouwen heeft hij er inmiddels niet meer in. 'Ik breng het nu pas naar buiten, omdat ik wou wachten op het onderzoek en of ik geholpen zou worden, maar helaas word ik door niemand geholpen en daarom zet ik het op facebook', zo zegt hij.

De politie laat in een schriftelijke reactie weten dat er is gereageerd op een anonieme melding over een mogelijke terroristische aanslag. 'Onder leiding van een officier van justitie werd een opsporingsonderzoek opgestart. Gezien de ernst van de melding werd er geen enkel risico genomen', zo schrijft een woordvoerster.



Schade wordt vergoed

'Na uitgebreid onderzoek en verhoor van de verdachte bleek dat het hier ging om een valse melding. Daarna is de verdachte op last van de officier van justitie in vrijheid gesteld', aldus de politie. De aangifte die Abaradan heeft gedaan tegen zijn buurvrouw 'wordt nader onderzocht'.

De man kan een klacht indienen bij de politie en hij kan de schade aan zijn telefoon en de kosten van de dierenopvang op de politie verhalen.