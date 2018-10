Alexandra en Peter hebben meer dan honderd cavia's: 'Het kan gekker'

'Hoe dit zo gekomen is? Met een vriend van mij. Hij kwam ooit met een cavia bij ons aan aan. Op een gegeven moment wilde mijn vrouw jonkies. En zo is het begonnen', vertelt Peter. Alexandra legt daarna uit wat er zo leuk is aan deze diertjes. 'Als je ze goed opvoedt, dan weten ze precies hoe laat je thuiskomt, wanneer ze te eten krijgen. Dat is leuk. Maar je kan ook gewoon heerlijk met ze knuffelen.'

Honderd cavia's onderhouden is niet niks. Het stel heeft er dan dan ook een dagtaak aan. Ook stoppen ze de cavia's in bad. Tenminste, in de gootsteen wassen ze de beestjes. Speciaal voor Omroep West geven Alexandra en Peter een demonstratie.

