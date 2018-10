Drie jaar cel geëist voor invoer tientallen vuurwapens uit Slowakije

VOORSCHOTEN - Tegen een 33-jarige Voorschotenaar is donderdag bij de Rotterdamse rechtbank drie jaar celstraf geëist vanwege wapenbezit en wapeninvoer uit Slowakije. Bij een huiszoeking in april dit jaar, in de woning van de verdachte aan de Voorschotense Wielewaallaan, vond de politie vier gaspistolen en twintig patronen.

Daarna werden de telefoon en de bankafschriften van de Voorschotenaar tegen het licht gehouden. Daaruit bleek dat hij vanaf 2015 in totaal 43 vuurwapens had gekocht in Slowakije en deze wapens vervolgens heeft ingevoerd naar Nederland.

De wapens waren in het Midden-Europese land onklaar gemaakt. Ze mogen daar in die staat legaal worden verkocht, ook aan buitenlanders. In Nederland zijn dergelijke onklare wapens toch illegaal omdat er mee kan worden gedreigd en omdat ze relatief eenvoudig weer geschikt kunnen worden gemaakt voor gebruik. Of dat allemaal met de gewraakte wapens is gebeurd, blijft onduidelijk, want slechts vijf van de 43 wapens zijn teruggevonden.



Terroristische aanslagen in Parijs

Het Openbaar Ministerie (OM) is er niet gerust op. Eén van de Slowaakse bedrijven waarbij de wapens zijn aangekocht, AFG Security Corporation, wordt in een artikel van het Duitse blad Der Spiegel genoemd als de leverancier van de wapens waarmee de grote terroristische aanslagen in Parijs in november 2015 zijn gepleegd, zo wist de aanklager.

Volgens de advocaat weet zijn cliënt 'dat hij verkeerd bezig is geweest', maar is er in deze zaak teveel onduidelijk om een jarenlange celstraf op te leggen. De verdachte zei er zelf over: 'Het is gewoon voor de heb en je ken er ook niks mee.' Voor het overige beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Op donderdag 18 oktober doet de rechter uitspraak.

