Skatewalhalla geopend in Den Haag: 'Ideaal om je trucs te oefenen' Topsport Skatepark in Den Haag | Foto: Omroep West Topsport Skatepark in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Skateliefhebbers kunnen hun hart ophalen: donderdag is het Topsport Skatepark in Den Haag officieel geopend. De voormalige RAC-hallen in het Haagse Laakhavengebied zijn omgebouwd tot de eerste skateboardbaan van Nederland die speciaal is ingericht voor topsporttrainingen. 'Er zijn in Nederland een heleboel toffe plekken om te skaten, maar deze locatie is toch wel echt uniek', aldus Douwe Macaré van het Nederlands Olympisch Skateboard Team.

Afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan het eerste Nationale Training Centrum (NTC). Het park is gebouwd voor de Nederlandse selectie. Alleen topsporters mogen dus gebruik maken van de baan. En die zijn erg blij met de komst van het skatepark. 'De meeste binnenbanen zijn van hout', vertelt Douwe. 'Maar deze is van beton, waardoor-ie echt goed glad is. En dat is echt uniek.' Ook is de baan volgens Douwe heel veelzijdig. 'Alle obstakels zijn verwisselbaar en ieder obstakel is verstelbaar. Daardoor kun je écht trainen.' LEES OOK: Den Haag in 2022 de sporthoofdstad van Europa