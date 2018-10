Mark Tuitert pleit voor 333-meterbaan: 'Laat schaatsliefhebbers niet in de kou staan'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 333 meter lange ijsbaan is 'state of the art' en hoort in het schaatshart van Holland. Met die woorden probeert voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert de Alphense gemeenteraad er donderdagavond van te overtuigen dat zij moeten instemmen met het bijdragen van bijna 700.000 euro aan de splinternieuwe schaatshal in Leiden.

'Het is belangrijk voor de ontwikkeling van schaatsers', betoogt de in Hoogmade woonachtige Tuitert donderdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. 'Met een 333-meterbaan kun je dezelfde bocht aansnijden als bij een 400-meterbaan. Dus op hogere snelheid. En met deze baan kun je heel lang vooruit. Dus beter nu goed investeren, dan half.'

Hij heeft er alle vertrouwen in dat de Leidse ijshal een 333-meterbaan wordt. 'Daar kun je veel meer mee dan met een 250-meterbaan, wat leuk is voor de jeugd. Het heeft ook regionale functies. Als het 333 meter is en overdekt, dan komen de mensen van verder weg juist hiernaartoe. Dit heeft nut tot in lengte van dagen. Bij een 250 meter baan loop je snel tegen de grenzen aan. Het is eigenlijkl een net niet oplossing.'



Bijna honderd kilometer heen en terug

'We hebben de grotere baan nodig om onze leden kwijt te kunnen en te kunnen groeien met de vereniging', betoogt Pieter Kalshoven, voorzitter van de Alphense schaatsclub De Rijnstreek. 'Om nu te trainen in Den Haag op de Uithof is bijna honderd kilometer heen en terug. Op een beetje niveau schaats je drie keer in de week. Leiden ligt een stuk dichterbij. Den Haag heeft ook nog eens een oude baan.'

Volgens hem schaatsen er in Alphen aan den Rijn ongeveer 10.000 mensen; leden, sporters én liefhebbers. Voornamelijk jonge pupillen van De Rijnstreek deden voor aanvang van de politieke vergadering een droogtraining om de gemeenteraad over te halen geld te geven. Dat gebeurde onder begeleiding van een dweilorkest en ook Tuitert hielp een handje.

'Er komt in ieder geval een 250 meter baan in Leiden, maar dat betekent niet dat we automatisch gaan bijdragen aan de verlenging van de ijsbaan', zegt de Alphense sportwethouder Gert-Jan Schotanus. 'Wij hebben als college een afweging gemaakt op basis van een aantal feiten, en één daarvan is onder anderen de vier banen die in de regio liggen binnen vijftig kilometer reisafstand.'

