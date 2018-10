Katwijk stuurt coach Jack van den Berg de laan uit

KATWIJK - Het huwelijk tussen Katwijk en trainer Jack van den Berg (59) is al binnen acht maanden beëindigd. De regerend kampioen van de tweede divisie heeft donderdag afscheid van hem genomen. Technisch directeur Cees Bruinink neemt de honneurs tijdelijk waar, meldt de club.

Volgens voorzitter Mart Vergouwen was het 'geen goed huwelijk' tussen Katwijk en Van den Berg. 'We kregen signalen dat het niet goed klikte met de spelers', reageert hij tegenover Omroep West. 'Hij kreeg de groep niet aan de gang. Er is nog wel een poging gedaan om hem te behouden.'

Afgelopen zaterdag verloor Katwijk van Excelsior Maassluis op eigen veld (2-4) en zakte het naar de vijfde plaats op de ranglijst. 'Een beschamend gevoel', gaf aanvoerder Robbert Susan aan. Drie dagen eerder kwamen de Katwijkers net tekort voor een bekerstunt tegen SC Heerenveen. Ze verloren pas na penalty's.



Na bewogen seizoen kampioen

Van den Berg kroonde zich dit jaar met Katwijk na een bewogen seizoen tot kampioen van de tweede divisie. Die titel werd opgedragen aan de overleden teammanager Sander Molenaar. In februari werd Van den Berg aangesteld als opvolger van de naar Amerika vertrokken Dick Schreuder.

'Aanstaande zaterdag (in de uitwedstrijd tegen HHC Hardenberg, red.) zal technisch directeur en oud-hoofdtrainer Cees Bruinink op nadrukkelijk verzoek van de spelersraad als hoofdtrainer voor de groep staan. Dit betreft een tijdelijke oplossing', zo is te lezen op de website van Katwijk.



Dick Kooijman geen optie

Katwijk gaat nu op zoek naar een andere hoofdtrainer, laat Vergouwen weten. Hij ontkent dat voormalig profvoetballer Dick Kooijman, de huidige assistent-coach van competitiegenoot Spakenburg en voorheen de rechterhand van Schreuder bij Katwijk, daarvoor in beeld is. 'Dat is geen optie.' De voorzitter stelt dat Bruinink maximaal drie of vier duels als interim-trainer zal fungeren.

