De ontknoping: wie wordt de stem van Haagse Harry? Foto: Omroep West

DEN HAAG - Na een wekenlange zoektocht en tientallen aanmeldingen is het dan zover: vrijdag horen we wie de stem van Haagse Harry mag inspreken in een documentaire over het leven van zijn geestelijk vader Marnix Rueb. Wordt het Johan, Ron, Willem of toch Burt? De ontknoping is om 12.15 uur in het programma Broodje Bral op Radio West.

Elke rechtgeaarde Hagenees kent Haagse Harry. En zelfs de meest bekakte Hagenaarrrr heeft het beeld van Marnix Ruebs beroemde creatie weleens op de Grote Markt zien staan. Haagse Harry hoort bij Den Haag en daar zijn we trots op. En daarom zendt TV West bijna vier jaar na het overlijden van Marnix Rueb - de geestelijk vader van stripfiguur Haagse Harry - in oktober de documentaire 'Kap Nâh' uit. Voor deze documentaire was Omroep West op zoek naar dé perfecte stem van Haagse Harry, zodat in de documentaire Harry zelf ook te horen is. We hebben tientallen aanmeldingen ontvangen! Vier deelnemers schopten het tot de finale: Johan, Ron, Willem en Burt. Wie van hen zich vanaf vrijdag de stem van Haagse Harry mag noemen, maakt presentator Sjaak Bral om 12.15 uur bekend op 89.3 FM Radio West. LEES OOK: Zoektocht naar stem Haagse Harry: Willem en Aad zijn kandidaat